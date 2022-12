© Copyright : DR

L’Ambassadeur américain Puneet Talwar s’est rendu à Al Hoceima pour la première fois ce vendredi 16 décembre 2022, pour présider la cérémonie de clôture de deux projets chapeautés par la mission des Etats-Unis dans la région, à savoir la rénovation de la forteresse Torres au Parc national d’Al Hoceima.

Le Fonds des Ambassadeurs pour la Préservation Culturelle a accordé une subvention de 170.000 dollars à l’ONG marocaine GEODE pour achever la 3ème phase du projet de rénovation du site « Alkalaa Torres », une forteresse du XIIIème siècle située au Parc national d’Al Hoceima. Les travaux de rénovation visaient à rendre le site plus sûr, plus accessible et plus attrayant pour les visiteurs. Les travaux comprennent la finition des murs extérieurs et l’ajout de dispositifs de sécurité et de signalisation. Les deux premières phases ont été financées par le Ministère de la Culture et l’Union Européenne.

Au cours de cette cérémonie, l’Ambassadeur Talwar a remercié le Ministère de la Culture et le gouvernement Marocain pour leur soutien, et a déclaré : « le gouvernement et le peuple américains investissent dans le Maroc parce que notre relation avec le pays est très importante et de longue date. Cette magnifique forteresse, que nos gouvernements ont restaurée ensemble, fait désormais partie de cette histoire ».

L'ambassadeur Puneet Talwar donnant un discours avec la forteresse Torres au Parc national d’Al Hoceima pour décor.

© Copyright : DR

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, du Directeur du Patrimoine culturel au Ministère de la Culture, Youssef Khiara, du Délégué régional pour le patrimoine culturel, Hamza Ouassini, ainsi que du Président de GEODE, Anouar Akkouh, ancien lauréat du Programme de leadership des visiteurs internationaux et bénéficiaire de la subvention du Middle East Partnership Initiative (MEPI).

Le Fonds des Ambassadeur pour la Préservation Culturelle a financé 12 projets de patrimoine culturel au Maroc, totalisant plus d’un million de dollars au cours des 18 dernières années.

Dans l’après-midi, l’Ambassadeur Talwar a présidé la cérémonie de clôture de l’Académie des Femmes Entrepreneures (AWE) au Complexe Culturel Mirador, en présence du Gouverneur Farid Chourak.

En 2022, l’AWE a fourni à environ 70 femmes de Larache, Chefchaouen et Al Hoceima les connaissances, les réseaux et l’accès dont elles avaient besoin pour lancer ou développer leurs entreprises. A l’aube de sa 3ème édition au Maroc, l’AWE a formé depuis 2019, plus de 180 femmes entrepreneures marocaines.

Au cours de cette cérémonie, l’Ambassadeur a souligné que « en promouvant les opportunités économiques des femmes et en veillant à ce que celles-ci disposent des compétences, des capacités et des ressources nécessaires pour participer et exceller dans l’économie, le programme AWE investit dans la croissance économique du Maroc et contribue à la diversité et à l’inclusion».

Le Bureau des Affaires Éducatives et Culturelles (ECA) du Département d’Etat américain a créé l’Académie des Femmes Entrepreneures (AWE) en 2019 et a depuis mis en œuvre le programme dans plus de 80 pays, aidant ainsi plus de 16.000 femmes entrepreneures à travers le monde à développer leurs entreprises.

Cette visite à Al Hoceima a marqué le premier voyage de l’Ambassadeur dans le nord depuis son arrivée au Maroc.