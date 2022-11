© Copyright : DR

Plus de dix mois après sa désignation par le président américain Joe Biden au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume du Maroc, Puneet Talwar se trouve actuellement à Rabat. Sa nomination avait été confirmée le 9 septembre dernier par le Sénat américain.

«Notre nouvel ambassadeur est arrivé», a fait savoir l’ambassade des Etats-Unis au Maroc dans un message diffusé hier, mardi 15 novembre 2022.

Le nouvel ambassadeur, Puneet Talwar, a aussitôt créé un compte Twitter sur lequel il a publié un premier message, saluant la solidité des liens séculaires et historiques unissant le Maroc et les Etats-Unis.

«Bonjour! C'est un grand honneur pour moi d'être le nouvel ambassadeur des Etats-Unis au Royaume du Maroc. J'ai hâte de travailler chaque jour pour renforcer notre partenariat avec l'un de nos plus anciens amis et le premier pays à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique», a écrit le diplomate américain.

Le 18 mars 2022, le président américain Joe Biden avait annoncé plusieurs nominations à de hautes fonctions, dont celle du diplomate Puneet Talwar au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume du Maroc.





Selon une notice biographique publiée par la Maison Blanche, Puneet Talwar a été Secrétaire d'Etat adjoint aux affaires politico-militaires, adjoint spécial du président et directeur principal au Conseil de sécurité nationale, de même que membre professionnel principal de la commission des relations étrangères du Sénat des Etats-Unis.

Puneet Talwar a été chercheur principal à l'Asia Society Policy Institute, chercheur invité au Penn Biden Center de l'Université de Pennsylvanie, conseiller auprès de l'ONG de résolution de conflits Inter Mediate et chercheur non résident au Center for Security Studies de l'Université de Georgetown.

Diplômé en ingénierie de l'université Cornell, Puneet Talwar détient une maîtrise en affaires internationales de l'université de Columbia. Né à Washington DC, il est aussi un membre du think tank Council on Foreign Relations.