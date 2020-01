© Copyright : Achraf Akkar

Célébrité, sexe, mensonge, chantage, secrets… Tout cela raconté en darija, dans un langage ordurier à souhait, arrosé de larmes, saupoudré d’une bonne dose d’hystérie collective… De quoi tenir en haleine une bonne partie de nos concitoyens. Imaginez un peu l’audimat…

Depuis quelques semaines, notre fil Facebook ne jure que par un nom, «hamzamonbb», devenu à ce point récurrent et envahissant qu’il éclipse les travaux de la commission de développement, l’Australie qui part en flammes, la crise américano-iranienne et l’évasion spectaculaire de Carlos Ghosn…

Pourquoi un tel engouement pour une affaire qui porte un nom somme toute franchement ridicule?

Le fait est que l’affaire «hamzamonbb», du nom d’un compte instagram éponyme, a tout d’une telenovela à succès qui apporte enfin la preuve que nous, les Marocains, pourrions faire mieux en terme d’audience que nos amis Turcs, Mexicains et Coréens à l’heure du ftour.

Dans cette saga, rien n’a été laissé au hasard, jusqu’aux noms et caractéristiques des protagonistes qui valent le détour et nous rappellent ces bonnes vieilles parties de Cluedo, ce jeu de société qui animait nos soirées dans les années 80 et 90, qui opposait autour d’une sombre affaire de crime, le Colonel Moutarde à Mademoiselle Pervenche.

D’un côté, Sultana, la styliste sulfureuse. Qu’est-ce qui se cache sous sa chevelure blonde, ses airs de princesse et ses caftans? A-t-elle été à la tête d’un réseau de proxénétisme comme l’accuse le mystérieux Hamza?

Et Soukaina Glamour, l’influenceuse qui se prétend styliste? Est-elle aussi glamour qu’elle le prétend?

Et puis, en tête d’affiche, les héroïnes pas forcément blanches comme neige de cette saga marocaine, les sœurs Batma, nièces de Larbi Batma, le leader charismatique de Nass El Ghiwane. Leur célébrité, elles la doivent en partie à ce nom de famille légendaire, mais aussi au succès de l’une d’entre elles dans la chanson… Et à son incroyable transformation physique.

Elles ont tout, ou presque, pourrait-on croire… La célébrité, l'argent, l'amour, et pourtant, elles seraient à l’origine de ce vaste réseau de diffamation, d'extorsion de fonds et de chantage.

Eu égard à l’ampleur médiatique accordée à la chose et à l’engouement public pour ce scandale, disons que «hamzamonbb» est au Maroc ce que l’affaire Weinstein est aux Etats-Unis, qu’elle risque de faire tomber autant de têtes que l’affaire Epstein, et qu’elle pourrait être étouffée comme l’affaire Polanski en France au prétexte qu’il faut séparer l’artiste de l’homme.

Et si tout cela n’est définitivement pas votre cup of tea et que cette saga éveille en vous un sentiment de désespoir profond quant au niveau intellectuel dans lequel nous baignons et à l’avenir de notre pays, rassurez-vous, la NASA vient de découvrir une planète potentiellement habitable qui ressemble trait pour trait à la terre.

Une nouvelle vie ailleurs, loin de toute médiocrité… Rêvons un peu.