© Copyright : Achraf Akkar

Pour être mariables mesdames, il est indispensable que vous établissiez un lien entre la séduction et l’immobilier. Comparez-vous à une villa achetée. On dit bien achetée, pas louée.

Dans une vidéo destinée à ses followers et vendue sous forme de teaser à un séminaire autour du couple, une coach marocaine a employé une métaphore pour le moins étonnante.

Afin d’aider les femmes à réaliser leur rêve, le mariage cela va de soi, elle leur promet une technique infaillible basée sur une prise de conscience.

Et comme toutes les bonnes idées, on se demande pourquoi on n’y avait pas pensé avant!

Tout d’abord, il faut que vous adhériez au concept selon lequel le mariage est une fin en soi.

Ensuite, pour être sûre de bien comprendre ce qui va s’en suivre, il faut que vous adhériez au second concept selon lequel une femme doit faire en sorte d’être «mariable».

Pour être «mariable», il est entendu qu’il lui faudra déployer tous ses atouts et ses stratagèmes pour que le mâle célibataire qui passerait à proximité soit immédiatement happé par son aura.

Ensuite, il faut aussi accepter l’idée selon laquelle si un homme ne s’intéresse pas à vous ou vous quitte, c’est de votre faute. Un gros connard, lui? Pas du tout! C’est vous qui n’aurez tout simplement pas su y faire.

Vous êtes prêtes? Allons-y.

Pour être mariables mesdames, il est indispensable que vous établissiez un lien entre la séduction et l’immobilier.

Comparez-vous à une villa achetée. On dit bien achetée, pas louée.

Si d’aventure vous êtes plutôt du type appartement loué, autant dire que vous êtes mal barrées.

Pourquoi?

Selon la logique de cette coach, on est prêt à investir beaucoup plus dans une villa achetée, à commencer par la décoration, l’aménagement, le ménage. Dans ce bel endroit, acheté plein pot, on se sent bien et on n’a plus envie de partir.

Alors que dans un appartement loué, on ne fait aucun effort. Comme le dit si bien notre coach, on ramène juste notre verre de thé avec nous et le jour où ça ne nous plait plus, on rend les clés ou mieux encore, on refile le tuyau à nos potes.

«Et mec, tu cherches un appart sympa? Ouais ouais, pas trop mal aménagé. En courte ou longue durée c’est comme tu veux, les proprios ne sont pas chiants, ils sont prêts à prendre le premier venu. Il te plait ce plan? Enjoy poto! Merci qui?».

Vous voyez le topo mesdames?

D’un côté, la villa achetée, alias bent darhoum, qui sait y faire pour se montrer hautaine, belle comme un rêve, mais inaccessible comme une villa d’Anfa Sup'. Disponible, elle? Jamais de la vie. Elle a compris que pour avoir un homme pour la vie, il faut non pas le séduire, mais le piéger. Son arme fatale? Se rendre indisponible. Comme nous l’explique bien la super coach, cela passe par ne pas répondre au téléphone et décliner les invitations.

De l’autre, la pauvre fille, celle qui se laisse avoir par tous les mecs de passage, une sorte de Bridget Jones à la sauce marocaine, doublée d’une Marie-couche-toi-là incapable de savoir se valoriser et donc de garder un homme. Une conne, qu’on se refile entre mecs pour passer le temps. Une nunuche, qui dort près de son téléphone prête à décrocher à la première sonnerie, et qui dit oui, dès qu’on la sonne.

Ça, c’est pour les filles, qui, vous l’aurez remarqué, se scindent donc en deux catégories, pas plus.

Mais n’oublions pas de parler des hommes. Car quand bien même cette vidéo s’adresse aux femmes, ce qui est intéressant, c’est la vision de la gent masculine qui est ici dépeinte.

L’homme, cet être insaisissable, animé par ses bas instincts primaires, qui, si on ne se montre pas suffisamment bonne stratège pour lui passer la corde au cou, pourrait continuer à gambader inlassablement comme un jeune chien fou, la langue pendante de contentement, animé par ses hormones.

L’amour? La magie de la rencontre? Une histoire à l’eau de rose peut-être? Un peu de romantisme?

Circulez, y a rien à voir. Visiblement, dans le monde idéal de cette dame, le mariage n’est que le résultat d’une stratégie réussie.