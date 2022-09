© Copyright : DR

Belle leçon d’interpénétration du Nord au Sud que celle des Oulad Bousbaâ, réputés aussi bien dans le Haouz de Marrakech, que dans le Souss ou dans le Sahara depuis Saguia Hamra jusqu’en Mauritanie où ils sont arrivés plus tardivement…

Un aphorisme, prêté au calife Othman ibn Affan, dit en substance: «apprenez de vos noms, ce qui peut raccorder vos liens de sang!».

Belle leçon de fraternité, dépassant le cadre strict de la fratrie pour déployer ses ailes loin des propagateurs de la division.

Après un survol dans cet espace des pérégrinations des tribus sahariennes Reguibat et Rhamna, condensé de mes périples livresques de plusieurs années dans les méandres de la généalogie et de la toponymie marocaines, vient le tour de la saga des Oulad Bousbaâ dans un saisissant exemple d’interpénétration.

Réputés dans le Haouz de Marrakech, ces derniers le sont aussi bien dans le Souss, que dans le Sahara depuis Saguia Hamra jusqu’en Mauritanie où ils seraient arrivés plus tardivement.

Sur le plan généalogique, la tradition les range tour à tour parmi les Idrissides, voire des sédentaires lettrés Zouaya, si ce n’est des guerriers Hassân.

Cela dit, ils bénéficièrent incontestablement des effets vivifiants du mixage arabo-berbère, tout en gardant vivace le sens d’appartenance à un ancêtre éponyme commun, appelé Amer, surnommé Bousbaâ (Père des fauves).

Ascète du XIVe siècle, né à Fès selon l’historiographie familiale, sa quête mystique l’avait mené à Tlemcen, puis vers le Souss où il pratiqua sa retraite spirituelle au sommet d’une montagne, dite Adad Amden, avant de faire femme et enfants et de trouver la mort en ces lieux qui abritent son sanctuaire.

Sa descendance provient de la lignée de ses fils, Aâmer et Amrane de mère Berbouchiya; et Mohamed Noumer, fruit d’une autre union avec une épouse Semlaliya.

La descendance de celui-ci est plus restreinte que celle de ses frères et serait concentrée près de son tombeau dans le Souss, entre Oued Tiznit et Oued Massa.

De Aâmer et Amrane, enterrés tous deux à El-Qsabi, sont issus les Oulad Bousbaâ du Sahara, qui nomadisent depuis plusieurs siècles d’Agadir à Tiris Gharbiya avec de nombreuses ramifications par ailleurs.

Nous allons devoir nous accrocher là, avec la valse des noms, inévitable pour bien saisir que ces appellations gravées dans les mémoires et dans les esprits, dans les arbres de généalogie, dans les documents administratifs ou dans les lieux de résidences et toponymie, ne surgissent pas de nulle part mais sont constitutives d’une histoire et d’une identité.

Commençons par Aâmer et ses quatre fils:

Brahim: ancêtre des Oulad Azzouz, Oulad Moumna, Dmissate, Abidate, Mzazka, Mdadha…

Amer: ancêtre des Touijrate, Oulad Sidi Abd-Allah, Anfliss...

Abd-Rahmane Ghazi: ancêtre des Oulad Chennan, Oulad Abdelmoula, Gouirate…

Haj: ancêtre des Hajjaj que sont les Oulad Bouânqa, Oulad Zaouia, Oulad Aïssa, Oulad Beggar, Khlalta…

De son côté, Amrane fils de Bousbaâ, serait l’ancêtre des Ghsasla, Khdirate, Saïdate, Bouhsini, Mlalka, Bharir, Hmidate, Rehahla qui laissent leur nom à un douar dans la plaine Abda…

En 1512, à la demande du Saâdien Ahmed Laâraj, soutenu par la confrérie Jazouliya au nom de la guerre sainte, les Aït Bou Sbaâ se sont illustrés au combat, laissant pour martyrs, les Sept Bou-Sbaâ, tombés au champ d’honneur à Touihlate, un des affluents de Seguia Hamra.

Ce sont Mohamed Beggar, ainsi que ses frères Brahim Bouânqa, Aïssa et Mohamed, ses neveux Abd-el-Moula et Abbas, ainsi que son fils, Mohamed Mokhtar.

Leurs descendants, ainsi que d’autres branches latérales, sont renommés aussi bien dans le Sahara, qu’en Mauritanie ou dans la région de Chichaoua précisément à Tighsrit et à Boujamada où les noms de leurs groupements sont encore marquants dans la toponymie, donnés à leurs zaouïas et écoles réputées (Oulad Abdelmoula, Oulad Bouanga, Sid el-Mokhtar, Abidate, Khlalta etc.); tandis qu’un grand nombre de leurs guerriers est inhumé au cimetière d’El-Khnig sur la terre des Mtouga.

Au XVIe siècle, les Oulad Bou-Sbaâ se sont en effet engagés en force contre l’occupation ibère, en se distinguant par le grand nombre de leurs mystiques, de leurs pieux lettrés et de leurs moujahids.

C’est le cas à Doukkala en proie à l’occupation portugaise où se trouve la ramification des Saïdate depuis les pérégrinations des deux frères, les combattants Ahmed et Ali ben Rahhal Saïdi, dont la zaouïa se trouve près de l’océan.

C’est également là qu’est inhumé Ghanem fils d’Aâmara fils de Brahim, originaire de Seguia Hamra, établi à Doukkala où un moussem annuel est toujours organisé en son honneur.

Non moins réputé, Abd-el-Malek (fils d’Aâmer d’Oued Dahab) inhumé dans cette plaine atlantique où il est venu combattre les Portugais. Son fils Mohamed est quant à lui enterré à Skhour Rhamna avec pour descendant Ahmed Ben Lefdil, inhumé à Sbouya au sein des Aït Ba-Amrane.

Que dire de l’ascète et moujahid sbaï Sidi Azzouz, connu à Gueltat-Zemmour, et dont les descendants, ont essaimé à travers le pays où ils ont fourni des personnalités marquantes?

Citons à ce titre Sidi Abd-Allah ben Sassi, adepte de la Jazouliya, dont il reçut les enseignements de la part du cheikh Ghazouani. A la demande de celui-ci, il fonda une zaouïa sur la rive du Tensift dont les principales vocations étaient la diffusion de l’enseignement et l’incitation à la guerre sainte. Il connut d’ailleurs la prison dans les geôles d’Azemmour et fut libéré après que le Saâdien Ahmed Laârej ait accepté le versement d’une forte rançon.

De cette même famille est issu le cavalier Azzouz ben Rahhal Sbaï, installé à Abda pour combattre les Portugais, inhumé sur la côte, près de son frère, Abd-Rahmane, connu sous le surnom de Moul-Bergui (l’Homme à l’alezan).

Adoptant diverses appellations liées à leurs fractions, à leurs sous-fractions, aux caractéristiques de leurs autorités familiales, comme c’est le cas pour les Chiguer, Bouderbala, Sakhi, Maâchi, Mellouk, Ddo, Mokhtari, Ghanem, Ben Zerktoun, ils laissent aussi leur nom en tant que tel sous cette forme générique plurielle de Sbaïyin à une fraction de tribu dans le cercle d’Ouazzane et à une autre près de Sefrou.

A Oujda, qui ne connaît pas le nom de Sidi Abd-el-Ouahab, du nom du mystique sbaï, de la fraction des Bouhsini, établi dans cette cité orientale à partir du Haouz de Marrakech! Là, il opéra en tant que notaire, en s’illustrant davantage pour son mysticisme et pour ses bienfaits.

Son tombeau est encore renommé dans la vieille ville, près de la porte d’enceinte qui porte son nom, ainsi que la place mitoyenne, dite Sâḫat Sidi Abd-el-Ouahab.

Gardant un fort sentiment d’appartenance tribale, sinon même des contacts familiaux assidus durant les règnes saâdiens et alaouites, les Sbaïyin se distinguèrent donc comme valeureux guerriers depuis la conquête portugaise mais également comme pieux lettrés et comme habiles négociants, introducteurs du thé auprès des Tekna.

Des livres entiers sont dédiés à leurs branches et à leurs mouvances pour quiconque désire en savoir davantage mais dont nous gardons comme principale morale dégagée de leur histoire, le non-sens absolu de barrières entre frères.