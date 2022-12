© Copyright : Famille Naamane

La coupe du monde de foot, une rahma (bénédiction) qui nous fait oublier les moments difficiles que nous traversons.

Emotions, crainte, frayeur, espoir, palpitations cardiaques, cris, hurlements… Et éclats de joie!

Au Qatar, la ferveur, l’harmonie, la discipline exemplaires de nos compatriotes est telle qu’on les a qualifiés de 12e joueur performant. Les autres, à travers le monde, derrière leurs écrans, à domicile ou dans les lieux publics, hurlent des conseils aux joueurs, les grondent quand ils ratent une passe, les applaudissent quand ils dégagent la balle de leur filet et sir, sir, sir lorsqu’ils remontent vers le filet adverse. Des tonnerres de joie à chacun des buts!

Le Mondial est rassembleur! Malgré la compétition féroce, il tisse la paix entre les peuples dont certains s’identifient à nous: nous sommes acclamés en tant qu’unique pays amazigh, arabe, africain, maghrébin, musulman et juif à être en quart de final après avoir battu l’Espagne.

Cependant, quelques jalousies: le quotidien espagnol La Vanguardia a qualifié notre équipe de «sélection de l’ONU», car nos joueurs sont nés et élevés en Europe! Za’ma il ne sont pas de vrais Marocains. Pourtant, quand il s’agit d’immigrés nés et élevés en Europe, ces pays n’hésitent pas à les expulser vers le Maroc, sous prétexte qu’ils sont marocains. Et que dire des équipes composées de joueurs de nationalités autres que celle des pays qu’ils représentent?

Enfin, zappons ces mesquineries!

Les Marocains ont manifesté un patriotisme extraordinaire qui n’a d’égal que celui de la Marche Verte. Un peuple uni! Des gens prient et récitent la Fatiha individuellement ou collectivement pour implorer l’aide de Dieu, la lecture du Coran pendant les matchs…

Les femmes! Le football a toujours été une affaire virilo-masculine. Mais les Lionnes de l’Atlas ont quitté leur tanière pour rugir bravement, faisant vibrer, lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, 40 000 supporters, à majorité écrasante d’hommes! Des hommes venant admirer non pas des corps féminins séduisants, mais des performances sportives féminines.

La forte présence féminine dans les gradins du Qatar est une fierté.

Dire que les femmes «de bonne famille» étaient bannies des espaces publics!

Des familles entières occupent les cafés et les restaurants, tôt le matin, pour garantir leurs places. Des femmes de tout âge, de tout profil. Certaines, très âgées, élevées à la hchouma, à baisser la voix et les yeux dans l’espace public, à rire sans éclats, hurlent leur joie, poussent des youyous…

Et que d’émotion quand des footballeurs plongent dans les bras de leurs mères. Une reconnaissance envers celle qui les a mis au monde, qui a prié pour leur protection et leur victoire.

Cependant, avez-vous remarqué l’absence des épouses? Les épouses de nos héros ont contribué à leur réussite en les encourageant, en s’occupant du foyer et des enfants pendant leurs fréquentes absences.

Mais dans le monde arabo-musulman, la baraka et erdha (la bénédiction) sont donnés par la mère. En plus, il est indécent d’enlacer sa femme ou de l’embrasser en public. Espérons que les futures générations accorderont également aux épouses la place qu’elles méritent.

Une liesse collective indescriptible! Le match avec le Canada s’est accompagné de clémence venue du ciel, une pluie salvatrice. Le Maroc a flambé, de Tanger à Lagouira ! Ces mêmes Marocains, généralement négatifs vis-à-vis de leur pays, se sont unifiés, formant un bloc derrière les Onze.

Que de belles chansons improvisées en un temps record, en dialecte arabe, amazigh, hassani, embrasant les foules. Sans oublier les classiques: Laâyoune âynya, saoute el Hassan inady belsanèque ya Sahara… Que d’humour décapant dans les réseaux sociaux! L’hymne national triomphe et résonne avec une fougue donnant la chair de poule.

Après la victoire sur le Canada, tout le Maroc s’est transformé en fête géante.

Mais tout cela n’a été rien, comparé à la victoire sur l’Espagne! Indescriptible!

Chaque fibre de notre corps, de notre cœur, a vibré à chaque seconde du match. Nos émotions ont explosé lors des tirs au but. Quel adresse, quelle classe, quelle élégance!

Le Maroc a flambé. Des marées humaines ont déferlé partout et dans tous les pays où vivent nos compatriotes.

Ambiance survoltée! Le Roi lui-même est sorti participer à cette euphorie nationale.

Un hommage particulier aux autorités et aux forces de l'ordre pour la perfection au niveau de l’organisation, de la circulation et de la sécurité de milliers de supporters dans les rues.

Bravo à nos compatriotes pour leur sens du civisme. Malgré qu’ils aient investi la rue, il n’y a pas eu de dégât ou d’hooliganisme. D’habitude, les supporters des équipes gagnantes cassent pour extérioriser leur joie. Les perdants cassent par colère. Là, nous sommes tous unis, nous ne formons qu’un, un un indivisible, uni autour de Raya al Maghribya!

Merci, merci aux Lions de l’Atlas de nous avoir sortis de la morosité et égayé nos cœurs. Une autre épreuve vous attend, nous attend, face au Portugal qui a pulvérisé l’équipe suisse (6 à 1).

Dieu vous vienne en aide parce que vous le méritez.

Quelle que soit l’issue de ce match, nous sommes déjà victorieux.

J’ai toujours été fière d’être marocaine, fière de mon pays, fière de ma culture. Aujourd’hui, je le suis encore plus.

Le monde entier nous félicite. «L’impossible n’est pas marocain», nous a-t-on dit. Puissions-nous conserver cette ferveur patriotique pour la mettre au service du développement de notre si chère nation!

Dieu garde notre pays, son Roi, son peuple. Amen!