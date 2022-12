© Copyright : Famille Naamane

Malgré les victoires des Marocains et le match avec la France, la guérilla n’a pas eu lieu en France! Mais l’absurdité a bien eu lieu chez une poignée de pseudo-analystes français, producteurs de haine, alors que le foot est sensé unir, même dans l’adversité!

Ce mondial restera gravé dans la mémoire du foot, grâce, en grande partie à l’équipe marocaine et à ses supporters.

Nous aurions souhaité passer en finale, mais notre victoire, nous l’avions déjà savourée en arrivant en demi-finale et lors du match avec la France où nos joueurs ont été d’un très haut niveau. La France a mérité sa victoire, mais une victoire difficile.

Le Qatar, pays arabe, a épaté en excellant en logistique et en qualité d’accueil. L’équipe marocaine a donné du fil à retordre à ses adversaires et a stimulé au plus haut point le patriotisme des Marocaines et des Marocains. Un peuple uni, ayant usé de tous les moyens possibles pour encourager son équipe, y compris des prières à La Mecque, pour ceux qui s’y trouvaient. La ferveur des Marocains a explosé au Maroc et dans tous les pays où réside la diaspora marocaine qui reste profondément attachée à ses racines, malgré son intégration en pays d’accueil.

Le public marocain à Doha a été impressionnant et exemplaire par sa taille, ses comportements éthiques, sa synergie et son harmonie lors des acclamations. Un public soudé, faisant preuve d’humour et de créativité. Le summum a été atteint avec le coq, emblème de l’équipe française! Tout de suite après la fin du match avec la France, les vidéos de remerciement de la part des Marocaines et des Marocains pour leur équipe ont inondé la toile, dans l’humour et la fierté.

L’accès de notre équipe à la demi-finale a été la victoire de tout le continent africain, de tous les pays maghrébins, de tous les pays arabes, de tous les pays musulmans. Sauf un, ennemi éternel du Maroc, l’Algérie!

Quel que soit les conflits opposant un pays à un autre, les médias dignes de ce nom doivent informer leurs populations. La haine du gouvernement algérien est telle que les médias ont parlé, lors de notre victoire sur l’Espagne, d’un pays aux couleurs rouge et vert, pour ne pas le nommer! Gamineries!

Mais ce qui nous importe, c’est la noblesse du peuple algérien qui, malgré la répression, a soutenu le Maroc. A la frontière terrestre entre ces deux pays, des Algériens criaient leurs félicitations à ce peuple frère. Des larmes coulaient de par et d’autres, preuve que nos peuples souffrent de cette séparation absurde.

Les réseaux sociaux algériens se sont enflammés après nos victoires. La police a réprimé toute manifestation dans la rue. Des jeunes militaires algériens n’ont pu s’empêcher de manifester leur joie à travers une vidéo : ils ont été arrêtés et seront certainement jugés pour trahison à la patrie! Le DG de la chaîne de télévision officielle a été limogé pour avoir mentionné la victoire de l’équipe marocaine.

Quelques mesquineries de la part de quelques médias occidentaux qui s’improvisent défenseurs de la démocratie et donneurs de leçon… Mais seulement pour le Maroc!

Il est étonnant qu’un journal français comme Le Monde n’ait pas été interpelé par ces informations que je viens de donner sur l’Algérie! Par contre, il a publié une chronique «Coupe du monde»: «c’est le moment de rêver que le Maroc devienne un jour champion dans le domaine des libertés!»

Mais l’atteinte à la dignité des Marocains est venue par la chaîne controversée CNEWS.

Des invités racistes, paranoïaques, parlent en ces termes des manifestations de joie qui ont suivies la victoire du Maroc sur le Portugal: des racailles, voyous, délinquants d’origine marocaine, de tendance de conquête de l’espace public, de volonté de conquête, de guérilla civilisationnelle, de pré-guerre civile, d’intifada, d’affrontements, d’émeutes. 170 arrestations, dont on ne connait pas les origines, parmi les centaines d’Arabes qui ont occupé la rue.

Certes, c’est désolant, mais il y en a toujours eu en France même lors des marches de protestation franco-françaises! Je conseille à ces ignares d’aller s’informer sur des termes qu’ils utilisent et dont ils ignorent le sens. Des confusions lamentables entre Maghrébins, Arabes, Musulmans, Africains… Une autre chaine française, crédible et respectueuse de la dignité humaine, les a d’ailleurs ridiculisés royalement!

Une chaîne de télévision privée allemande d’information a même accusé nos joueurs Sabiri, Chaiir et Aboukhlal, de djihadistes, adeptes de Daech (H24 info)!

Un peu haine, mais beaucoup d’amour et de solidarité. Les médias du monde entier, y compris français, ont encensé les Marocains et leurs joueurs.

Le monde a découvert une solidarité musulmane, africaine et un sentiment supra arabe chez des populations ayant la même langue…

Le foot est unificateur et devrait le rester. Les chefs d’état d’Arabie saoudite et des Emirats Arabes Unis se sont déplacés au Qatar malgré les conflits qui opposent ces trois pays! Une union arabe qui mérite d’être renforcée et pérenne.

Les matchs passent. Il en reste des liens de paix qu’ils peuvent avoir tissé entre les peuples.

Le Président Macron a félicité les Marocains dans un tweet, avec une photo significative et émouvante: Hakimi enlaçant Mbappé. Une belle leçon!

Les deux équipes finalistes nous ont offert un spectacle footballistique des plus performants, dans une ambiance de fraternité. Et c’est cela que nous retiendrons.

Souhaitons la victoire à notre équipe face à celle de la Croatie pour être en 3ème place et emporter la médaille de bronze. Si la Croatie gagne, elle l’aurait mérité car n’oublions pas que le foot n’est qu’un jeu!

Bonne chance à l’équipe française.

Je viens d’apprendre, à l’instant, que la Fédération Royale Marocaine de Football a déposé une plainte auprès de la FIFA contre l’arbitrage lors du match Maroc/France. Deux penaltys n’ont pas été signalés, visibles dans les vidéos et dénoncés par de nombreux médias internationaux. Affaire à suivre…