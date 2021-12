© Copyright : DR

Nous vivons une drôle d’époque, je ne vous apprends rien. Mais tout de même! Toute l’année 2021 aura été marquée par une folie douce, avec de nouvelles habitudes et de nouvelles normes qui repoussent les limites du ridicule.

Il y a des gens qui vous disent, le plus normalement du monde: «Je me suis fait vacciner pour pouvoir entrer au restaurant!». Rien que ça. Le vaccin n’est plus un médicament mais un ticket d’entrée, une sorte de passe partout, indispensable pour accéder aux restos, aux boutiques, aux écoles et dans la plupart des administrations. Un vrai sésame.

Comme le ciel marocain est fermé pour le moment, nous avons des gens qui prévoient tout et anticipent: moi, vous disent-ils, «comme j’ai mon visa, il ne me reste plus que la 3ème dose du vaccin pour pouvoir quitter ce pays quand le ciel sera rouvert!».

Parce que, vous l’avez compris, un pass vaccinal dument tamponné ne suffit plus pour espérer voyager «librement» (ce terme ne signifie pas grand-chose depuis quelque temps), quand l’occasion se présentera. Il faut se faire vacciner américain, sinon vous restez à la maison!

Je vous invite d’ailleurs à faire un tour aux vaccinodromes, si vous n’avez pas encore reçu la fameuse 3ème dose. Ils sont efficaces (on dit «parfaitement fonctionnels») mais ils sonnent le creux. Il y a des agents en tous genres, des mokhaznis, des policiers, des infirmiers, des «hommes et femmes de peine» (délicate expression pour désigner les hommes et femmes chargés du ménage)…

Mais il manque les vaccinés, qui sont portés disparus. Ils sont si rares que lorsque vous débarquez dans ces grands totems périurbains, qui pourraient tout aussi bien servir de décor à un film de guerre, vous êtes accueillis comme un marié! Il ne manque que les youyous…

Inutile de leur dire que vous voulez vous faire vacciner américain, ils le savent déjà. L’infirmière tente malgré tout de vous faire changer d’avis: «Votre bras sera douloureux pendant plusieurs jours… Vous aurez des courbatures, des nausées et vomissements, des étourdissements…». No way, rien à faire.

Vous n’avez quand même pas fait tout ce chemin pour vous faire vacciner chinois!

Ça sera américain ou ça ne sera pas. Comme ça, vous pouvez frimer devant vos proches et vos collègues: moi, me faire vacciner chinois comme la première fois? Haha, non, plus jamais!

Vous vous surprendrez même à dire des choses horribles: «Le chinois, c’est désormais pour les autres, les ignorants, les sans-grade, ceux qui ne quittent jamais le Maroc».

Et vous trouverez tout cela normal!

Allez, bonne fin d’année à toutes et à tous. Et bon courage pour le reste.