Développement humain? Mon œil!

De quelle réforme de l’enseignement, et de quel développement parlons-nous si on continue, sciemment, à former des citoyens misogynes, antisémites, homophobes, en un mot «bornés» et inaptes au progrès humain?

Nous le savons bien, le Maroc a décrété la réforme de l’éducation comme priorité nationale. Enfin, c’est ce que dit le discours officiel, c’est ce que vient de dire aussi le dernier rapport de la commission pour le développement. Sur le papier, donc, nous voulons «rééduquer» les Marocains, en alphabétisant tout le monde, mais aussi en ouvrant les esprits sur les valeurs universelles de modernité, d’égalité et de progrès… Et puis, comme nous nous disons tolérants, nous faisons partout la promotion de l’égalité entre les sexes et entre les individus, quelles que soient leurs croyances, leurs couleurs de peau, leurs choix politiques, orientations sexuelles… Tout cela est bien sûr vrai… Mais sur le papier seulement, dans les discours que l’on annone sans conviction dans la télévision et les médias officiels. Sur le terrain, dans le concret, c’est une autre histoire! Hélas, et mille fois hélas. Alors de trêve de théorie, de discours, de plaisanterie. Passons au réel, s’il vous plait. Prenons un exemple, juste un, qui est extraordinaire. Il y a quelques jours, un haut responsable du ministère des Habous, qui contrôle les programmes d’alphabétisation dispensés dans les mosquées, a été révoqué pour «dérapage». Voyons, a-t-il laissé passer, dans ces manuels d’alphabétisation, une note antisémite, un discours raciste ou homophobe, une allusion phallique ou machiste, une tendance misogyne, une incitation à la haine? Non, non, rien de tout cela. Bien au contraire. Le responsable des programmes d’alphabétisation a été révoqué, nous explique-t-on, parce qu’il est dit dans ces manuels, je cite, que tous les citoyens méritent d’être traités sur un pied d’égalité, abstraction faite de leur appartenance ethnique ou de leur orientation sexuelle. Cette phrase juste, belle, universelle, et qui cadre avec le discours officiel du Maroc, a été jugée choquante. Parce que, quelque part, quelqu’un a jugé que l’expression «abstraction faite de leur orientation sexuelle» renvoyait à l’homosexualité. Vous avez bien lu! Un responsable a placé un discours humaniste et égalitaire dans les manuels. Un discours «normal», en phase avec les valeurs humaines universelles, en phase surtout avec l’époque que nous vivons et le modèle d’éducation que nous (soi-disant) prônons. Mais le passage a été supprimé et le responsable licencié! Quelque chose à rajouter? Oui, mille et une choses. Dont la plus importante: en sanctionnant les rares éducateurs ouverts d’esprit, le Maroc est en train de torpiller son propre modèle de développement. C’est dommage. Et c’est absurde, surtout. De quelle réforme de l’enseignement, de l’éducation, et de quel développement humain parlons-nous si on continue, sciemment, à former des citoyens misogynes, antisémites ou homophobes?

Par Karim Boukhari