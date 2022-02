Vidéo. Visite guidée de la nouvelle salle omnisports de Tanger

© Copyright : DR

Les travaux de la nouvelle salle couverte de Tanger avancent bon train. Ils ont atteint un état d'avancement de 92% et la structure devrait ouvrir prochainement pour accueillir les plus grandes manifestations sportives nationales et internationales.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Said Kadry