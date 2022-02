Tribune VIP 2 Ep2. Patrick Bauer, directeur et fondateur du Marathon des Sables

Tribune VIP 2 Ep2. Patrick Bauer, directeur et fondateur du Marathon des Sables

© Copyright : DR

Tribune VIP, le rendez-vous qui met en avant les personnalités les plus importantes du monde du sport national, accueille Patrick Bauer, directeur et fondateur du Marathon des Sables. Il évoque la prochaine édition, les incontournables de cette course extrême, et le succès fulgurant des Marocains.