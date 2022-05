PSG: l’agent d’Achraf Hakimi s'exprime sur l'avenir de son joueur

L'international marocain du PSG, Achraf Hakimi, fait le bonheur des Lions de l'Atlas et du club de la capitale française.

© Copyright : DR

L'avenir d'Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain interroge à l'approche du mercato estival et du possible départ de son coéquipier et ami Kylian Mbappé au Real Madrid. L'agent du Marocain clarifie la situation.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport