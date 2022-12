© Copyright : DR

L'équipe nationale a encore une fois démontré sa combativité sur le terrain en se qualifiant pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Coupe du monde. Un gage de la grandeur du Maroc, de son football et de son peuple, selon le président de la Maison de la diaspora marocaine.

La bande à BONO au firmament! C'est ainsi qu'a commenté le président de la Maison de la diaspora marocaine, Jamal Belahrach, la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022.

«L’ordre footballistique mondial disrupté avec cette victoire d’une équipe formidable. Plus que les demi-finales, cette équipe a réussi l’impossible ! Montrer la capacité d’un pays à se fédérer, un panarabisme à s’exprimer à nouveau et surtout à casser les codes de la société», a écrit Jamal Belahrach, sur son compte LinkedIn juste après le coup de sifflet final du match Maroc-Portugal.

Et d’ajouter: «Les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les jeunes et moins jeunes, ont ri, ont pleuré ensemble. Ils se sont rencontrés là où jamais ils n’auraient pu le faire. Merci le football».

Tout en remerciant le roi Mohammed VI d’avoir «de tout temps promu l’unité des Marocains avec leur diaspora», Jamal Belahrach a souligné la nécessité de «capitaliser sur cette expérience et en faire un levier de transformation».

«Le Maroc est toujours fort quand il accepte les différences et les transforme tel que cela a été fait avec le coach! Merci à tous ceux qui ont contribué et préparé cette victoire historique depuis tout ce temps! Morocco is BIG», a-t-il précisé.