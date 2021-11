Mondial 2022: la France et la Belgique à un succès du Qatar

Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA.

France et Belgique peuvent décrocher samedi leur ticket pour le Mondial-2022 au Qatar, s'ils s'imposent respectivement contre le Kazakhstan et l'Estonie, tandis que les Pays-Bas seraient qualifiés en cas de victoire au Monténégro et de contre-performance de la Norvège devant la Lettonie.

Par Le360sport