Mondial 2022: Hakimi, le gamin de Madrid devenu fossoyeur de l'Espagne

Achraf Hakimi après son tir au but victorieux contre l'Espagne en Coupe du Monde

Sans états d'âme: né et élevé en banlieue de Madrid, le latéral Achraf Hakimi a réussi mardi son tir au but décisif pour hisser le Maroc pour la première fois en quarts de finale de la Coupe du monde, et sortir l'Espagne, son pays d'adoption.

Par Le360sport