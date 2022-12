Mondial 2022: derniers tickets pour les huitièmes!

© Copyright : DR

Au lendemain de l'élimination choc de l'Allemagne, il ne reste plus que deux places en jeu pour les huitièmes de finale du Mondial, qui seront attribuées vendredi, avec l'Uruguay en grand danger face à un Ghana séduisant et revanchard et la Suisse en ballottage favorable.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport