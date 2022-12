Mondial 2022: à Tanger, les femmes prennent d'assaut les cafés et créent l’événement

VidéoLa Coupe du monde et les exploits de l’Equipe nationale poussent les Marocaines à investir, et en masse, les cafés. Et cette Coupe du monde a cela de particulier: ces établissements connaissent une présence de plus en plus forte des femmes. Reportage à Tanger.

Par Said Kadry