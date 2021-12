MCO-SCCM, IRT-HUSA et FUS-Wydad: à quelle heure et sur quelle chaine?

Une phase d'un prcédént matche entre le Wydad de Casablanca et le FUS de Rabat.

© Copyright : DR

C’est un beau duel que celui qui met aux prises le FUS de Rabat et le Wydad de Casablanca, ce mardi 28 décembre, en match de Botola D1. Deux autres bras de fer prévus aujourd’hui ne manquent pas non plus d’intérêt. Voici où et quand suivre les rencontres de ce mardi.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport