Maroc-Espagne: les Lions de l’Atlas veulent continuer d’écrire l’Histoire

Les Lions de l'Atlas qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

A quelques jours de leur rencontre face à l’Espagne, les Lions de l’Atlas se préparent dans la sérénité et la bonne ambiance. Les coéquipiers de Romain Saïss ne cachent pas leur ambition d’aller le plus loin possible dans cette grand-messe planétaire.