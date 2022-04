Ligue 1: Amine Harit, une carte à jouer avec Marseille

Lancé dans un sprint épuisant entre Ligue 1 et coupe d'Europe, l'OM sait qu'il dispose d'un atout fraîcheur avec Amine Harit, inspiré et efficace depuis quelques semaines et qui devrait avoir une carte à jouer mercredi contre Nantes (19h00), son club formateur.

Par Le360sport