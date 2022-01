Les Lions remportent le choc contre le Ghana et lancent idéalement leur CAN

La joie des Lions de l'Atlas contre le Ghana, le 10 janvier 2020.

Grâce à un but de Sofiane Boufal, à la 83e minute, les Lions de l'Atlas ont idéalement démarré la Coupe d'Afrique des Nations 2021, face à un Ghana pourtant tenace, ce lundi 10 janvier. Les hommes de Vahid Halilhodzix ont tenu leur rang malgré les nombreuses absences en attaque et s'emparent de la tête du groupe C.

Par Le360sport