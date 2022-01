Les joueurs du Mouloudia d’Oujda brandissent la menace de la grève

Les joueurs du MCO battent le record de grèves cette année en Botola.

Kiosque360. La grève n’est jamais loin des joueurs du MCO. Ils menacent une nouvelle fois d’interrompre les entraînements à cause des salaires et primes non perçus, rapporte Al Massae dont est tirée cette revue de presse.

Par Ismail El Fassi