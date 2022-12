© Copyright : Khalil Essalak / Le360 (photomontage)

VidéoLes Lions de l'Atlas ont ébloui tout un chacun grâce à leur parcours historique à la Coupe du monde Qatar 2022. Pour le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, l'image du Maroc s'est trouvée fortement renforcée par les réalisations du Onze national.

L'incroyable parcours des Lions de l'Atlas à la Coupe du monde 2022 a ébloui plus d’un. Les poulains de Walid Regragui ont déjoué tous les pronostics, atteignant les demi-finales de la grand-messe du ballon rond. Invité de l’émission «Grand Format», le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, estime qu’il s’agit d’«une séquence historique», d’«un moment de joie, de bonheur, de fierté, et de partage».

«Et le plus important dans tout cela, c'est qu’il s’agit d’un moment qui permet aux Marocains de comprendre la valeur de ce qu'ils sont, et de ce qu'ils sont capables de faire et de réaliser. Pour moi, c'est le plus grand exploit qu'a réussi notre équipe nationale. Nous avons des qualités exceptionnelles, des capacités à réaliser pas ce qu'on appelle des exploits, mais des performances de niveau mondial dans tous les secteurs et dans tous les domaines», a fait savoir le ministre, ajoutant que «le foot l'a prouvé aujourd'hui de manière claire et évidente au monde entier».

Interrogé sur comment le Maroc peut capitaliser cet exploit et séduire de nouveaux industriels, Ryad Mezzour a répondu que «l'image du Maroc s'est trouvée fortement renforcée de par les réalisations de notre équipe nationale», signalant que les opérateurs ont de profondes connaissances sur «la valeur de notre pays et les performances de notre capital humain et celles de notre système d'accompagnement des investisseurs».

«Le Maroc est très attractif au niveau industriel. Nous sommes assez confiants que nous ne sommes qu'au début d'une aventure industrielle encore plus importante, plus dense, et plus porteuse de richesses et d'emplois», a-t-il noté.

Rappelons que les Lions de l’Atlas affrontent, ce samedi 17 décembre, la Croatie en match de classement du Mondial 2022. La rencontre se disputera au stade international de Khalifa de Doha, à partir de 16h00 (heure marocaine).

Le Maroc et la Croatie s’étaient affrontés lors de la première journée de la phase de groupes. La rencontre s'est soldée par un nul blanc (0-0).