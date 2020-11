Covid-19: crise du business des équipements sportifs

Les équipementiers sportifs ont souffert de la crise du coronavirus.

© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs magasins et franchises internationales de vente d’équipements sportifs au Maroc ont dû mettre la clé sous la porte. En cause: les retombées de la pandémie du coronavirus et, surtout, les mesures de restrictions prises par les autorités pour juguler la propagation du virus.

Par Ismail El Fassi