Coupe du Monde 2022: serveuses et serveurs des cafés… Total respect!

Entièrement dévoués à leurs tâches, comme cette salariée que Le360 a interviewée à Tanger, les serveuses et les serveurs des cafés se démènent dans les établissements où ils travaillent, au cours de cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

VidéoAu fil des prouesses des Lions de l'Atlas, dès le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, serveuses et serveurs se dévouent dans leur lieu de travail, les cafés et les établissements où elles et ils se dédient aux fans du Onze national, qui aiment se retrouver, tous ensemble, pour admirer les exploits de leur équipe préférée. Un hommage mérité.

Il n’y a pas qu'En-Nesyri qui court plusieurs kilomètres à chaque match pour aller chercher la faute chez l’équipe rivale ou presser un gardien. Dans toutes les villes du Maroc, des dizaines de milliers de serveurs et de serveuses se sont eux aussi mis à courir, récoltant eux aussi des sourires, de la part de leurs clients. Il faut régulièrement vider le cendrier de cette table remplie de fumeurs nerveux qui n'arrêtent pas de s'exclamer. Il faut aussi bien écouter les consignes pour réussir le smoothie de cette maman aux demandes très spécifiques, rester gentil(le) et stoïque avec son petit monstre, 5 ans, qui court à toute vitesse entre les tables, un drapeau du Maroc à la main, en poussant des cris à vous percer les tympans, les joues maquillées aux couleurs nationales par son papa, qui, lui, très absorbé par ce qui se déroule sur l'écran, a l'air totalement hypnotisé. Le tout, surtout, surtout, sans jamais cesser de sourire... Comment font-ils à la fin d'une journée de match, les pieds en compote, pour suivre tout de même les exploits des Lions de l'Atlas? Réponse, dans ce reportage tourné à Tanger.

Par Said Kadry