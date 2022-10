Chronique. Petit pont, gros problème

Le foot en général, et marocain en particulier, ira mieux le jour où l’on comprendra que le petit pont qui ne sert à rien, ou qui empêche une occasion de but, c’est passé de mode et contraire à l’esprit de jeu.

Par Footix marocain