Chronique. Mondial 2022: faut-il être optimiste pour les Lions de l’Atlas?

Achraf Hakimi, Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui.

© Copyright : DR

Faut-il espérer que les Hakimi, Ziyech et autres Bounou fassent mieux que la génération 86 qui a fait du Maroc la première nation arabe et africaine à se qualifier au second tour du Mondial?

Par Adil Azeroual