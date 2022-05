Chronique. Et si Vahid se succédait à lui-même?

Vahid Halilhodzic, sélectionneur national.

© Copyright : DR

Et si la FRMF misait sur un Vahid Halilhodzic amélioré, capable de tirer le maximum de ses qualités de meneur d'hommes, de leader et de développer une proximité avec ses joueurs, une qualité certainement enfouie en lui, héritée de son passé de joueur et d'entraîneur de clubs?

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Adil Azeroual