CAN 2021: minute de silence en hommage au petit Rayan avant la finale Sénégal-Egypte

Minute de silence des joueurs égyptiens et sénégalais en mémoire du petit Rayan, avant la finale de la CAN 2021.

Avant le coup d'envoie de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, ce dimanche 6 février, les joueurs égyptiens et sénégalais ont observé une minute de silence en mémoire du petit Rayan, l'enfant décédé après plus de 100 heures passées au fond d'un puits de 32 mètres, non loin de Chefchaouen.

Par Le360sport