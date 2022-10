© Copyright : DR

Sept universités marocaines ont été classées parmi les 1.500 meilleures universités appartenant à 104 pays, sur un total de 25.000 universités dans le monde, selon les résultats du prestigieux classement international The Times Higher Education World University Rankings 2023.

Cette performance place le Maroc au 4e rang en termes de nombre d'universités classées aux niveaux africain et arabe, indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ainsi, il s'agit des universités Ibn Tofail, Cadi Ayyad, Sidi Mohamed Ben Abdallah, dans le segment 1001-1200, et des universités Abdelmalek Essaadi, Hassan II, Mohammed V et Chouaib Doukkali, dans le segment 1201-1500.

Selon un communiqué du ministère, les classements internationaux des universités font partie des indicateurs les plus importants en matière de qualité de l'enseignement supérieur et du développement de la recherche scientifique au Maroc, avec pour objectif de relever le pari de l'excellence académique et scientifique prôné par le Plan d'accélération de la transformation de l'écosystème d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (PACTE ESRI 2030).

Tout en saluant l'amélioration tangible et régulière du classement des universités marocaines, le ministère réaffirme sa volonté de redoubler d'efforts, avec l'ensemble des universités, pour améliorer ce classement en parfaite harmonie avec le nouveau modèle de développement visant à pérenniser la position du Maroc en tant que pôle continental dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Le nombre d'universités marocaines classées selon ce classement mondial a enregistré une amélioration tangible, passant de cinq universités en 2021 à sept universités lors de la dernière édition pour l'année 2023.

Considéré comme l'un des meilleurs au niveau international, le classement Times Higher Education (THE), dont les résultats de l'édition 2023 ont été publiés le 12 octobre 2022, évalue, chaque année, les universités selon 13 indicateurs répartis en 5 catégories différentes, à savoir, l’enseignement, la recherche, le transfert de connaissances, l’influence de la recherche, l’ouverture à l’international et l’innovation.