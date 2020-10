© Copyright : DR

L'hydroxychloroquine, molécule prescrite dans le cadre du traitement contre le Covid-19 au Maroc n'est toujours pas vendue dans les pharmacies. Explications.

L’Advaquenil, le générique 100% marocain du Plaquénil, contenant la molécule d’hydroxychloroquine, a déjà obtenu son autorisation sur le marché. Il y a un mois, on s’en souvient, la direction du médicament au sein du ministère de la Santé en était à l’étape de la fixation du prix d'une boîte de ce médicament.

C’est désormais chose faite, confirme une source du département dirigé par Khalid Aït Taleb. Le prix de ce médicament générique prescrit dans le protocole thérapeutique du Covid-19, selon la prescription d'un infectiologue réputé de Marseille, le professeur Didier Raoult, est à présent déterminé, mais pas encore publié. L'Advaquénil sera-t-il donc mis en vente dans les pharmacies du pays? Pas vraiment. Ce n’est pas prêt en tout cas d’arriver dans un futur proche.

«Cela ne risque pas d’arriver dans le contexte actuel, vu l’évolution de l’épidémie et la recrudescence des cas. Les citoyens vont se ruer vers les pharmacies et recourir à l’automédication. Or tout le monde sait qu’il y a un risque de toxicité cardiaque avec l’hydroxychloroquine. D’ailleurs avant de démarrer le traitement avec cette molécule, le médecin demande systématiquement au patient atteint du Covid-19 de réaliser un examen d’électro-cardiogramme», confie ce professionnel de la santé, interrogé par Le360.

L’hydroxychloroquine est administrée aux côtés de l’azythromicine (un puissant antibiotique), de zinc et de vitamine C, dans le protocole du traitement des patients testés positifs au Covid-19. Muni d'une ordonnance, il faut se rendre à l'hôpital ou au centre de santé le plus proche pour acquérir gratuitement sa boîte d'Advaquenil ou de Plaquenil.

Si rien n’a changé dans ce protocole thérapeutique, il faut par ailleurs savoir que tous les médecins au Maroc, y compris ceux exerçant dans un cabinet privé, ne prescrivent pas systématiquement de l’hydroxychloroquine aux patients soumis à un traitement à domicile. Certains doutent de son efficacité, comme c’est le cas en France aussi, et préfèrent ne pas prescrire cette molécule à leurs patients.

A ce jour, il n’y a encore eu aucune étude au Maroc sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine dans le traitement du Covid -19. Le ministère de la Santé n’a jusqu’à présent pas encore communiqué sur le sujet.