Tenues neuves, petits gâteaux et visites rituelles aux membres de la famille: pour Aïd El Fitr de cette année 1443, la coutume reste la même pour les habitants de Fès.

© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

Pour célébrer Aïd Al-Fitr, à Fès, les habitants tiennent à leurs coutumes: nouveaux vêtements, préparations de petits gâteaux, et bien entendu visites rituelles aux membres de leur famille. Témoignages recueillis dans l’un des marchés les plus fréquentés de la médina de la capitale spirituelle.

Les Fassis se préparent à accueillir dans la joie Aïd Al-Fitr, qui sera célébré soit demain, lundi 2 mai 2022, ou le lendemain, mardi 3 mai 2022, l'une de ces deux journées du calendrier grégorien correspondant au 1er Chaoual 1443. Au matin de cette fête, après un mois consacré au pardon et à la recherche de la paix, les habitants de la capitale spirituelle du Royaume se rendent dans les mosquées pour une prière, suivie d'un prêche marquant la fin du ramadan. Une tenue neuve est souvent de mise pour cette journée, rappelle un Fassi que Le360 a interrogé.

La table du déjeuner est exceptionnelle, garnie de plusieurs mets. Par la suite, précise ce même homme, débute tout un rituel de va-et-vient chez les uns et les autres membres de la famille, au cours duquel des pères, accompagnés de leurs enfants, se rendent dans les maisons de leurs proches pour leur exprimer leurs vœux en cette fête religieuse.

C'est l'occasion pour les maîtresses de maison de sortir le plateau, les verres et la théière des grands jours, pour un thé, accompagné de petits gâteaux. A ce propos, l'un des gâteaux typiques de Fès est El halwa El Filaliya, frit, trempé dans du miel fondu, puis émietté.

Selon des Fassis que Le360 a interrogés, après la prière de l'Aïd et le petit-déjeuner, certaines familles se rendent en visite au mausolée de Moulay Driss et en profitent pour acheter des gâteaux non loin de là, dans la vieille médina. D’autres Fassis profitent quant à eux de cette journée pour se réunir avec leurs amis.