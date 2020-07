© Copyright : DR

Kiosque360. Un jeune homme résidant à Zemamra a été arrêté pour viol et meurtre d'une femme de cinquante ans. L’atrocité du meurtre est sans nom: la victime a été retrouvée nue, la tête fracturée à coups de pierre.

L’arrestation s’est faite en un temps record grâce à la parfaite coordination entre les services de la Gendarmerie royale de Zemamra et de Sidi Bennour. Et c’est ainsi que le mystère du viol et du meurtre abjects d’une femme de cinquante ans, retrouvée lundi dernier baignant dans son sang, totalement nue et la tête fracassée à coups de pierre, a été résolu.

Le quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du mercredi 29 juillet, indique que l’arrestation du présumé coupable, né en 2002, a eu lieu sept heures après le meurtre.

Tout a commencé quand des citoyens ont découvert, tôt dans la matinée de lundi dernier, le corps sans vie de la victime sur une route menant de Zemamra à un douar avoisinant. Alertée, la gendarmerie s’est immédiatement mobilisée, appuyée par une équipe technique. La scène de crime a été sondée dans ses moindre détails et la victime a été transportée à la morgue pour autopsie.

L’enquête a révélé que la personne assassinée, née en 1970, était victime, depuis trois ans, de multiples troubles psychologiques survenus suite au décès de sa mère. Extrêmement démunie, elle demandait l’aumône pour pouvoir survivre. Elle déambulait, pour cela, à travers de nombreux douars et, à la nuit tombée, empruntait un moyen de transport quelconque, le plus souvent un charriot traîné par un âne ou un mulet, pour regagner la modeste demeure que lui a léguée sa mère.

Le coupable ne serait autre que le propriétaire de l'un de ces moyens de transport qui, dimanche au soir, a profité de la vulnérabilité de la victime pour la violer sauvagement et la massacrer ensuite à coups de pierre, avant de la jeter au bord de la route où elle a été retrouvée.

Interrogé, le présumé coupable a avoué son crime et relaté les détails de son acte. Selon Al Akhbar, il serait encore en garde à vue en attendant la fin de l’enquête et sa présentation devant la Justice.