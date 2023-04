Viol de la petite Sanae: les peines de prison passent à 10 et 20 ans, les militants satisfaits

Sanae, la victime du viol collectif, arrive à la Cour d’appel de Rabat accompagnée de son avocate, Me Aïcha Guellaâ.

La peine de prison passe de 2 à 20 ans pour le principal prévenu dans l’affaire du viol de la petite Sanae. Ce verdict satisfait les militants mais continue à poser des questions sur la légèreté dont fait preuve la justice face aux affaires de viol.

Il a fallu 30 avocats pour que justice soit faite pour la petite de Tifelt..

Pensée aux autres victimes qui n'ont pas eu la "chance" de la médiatisation de leurs affaires respectives comme celle-ci.. — Fa Doua (@Fiidouu) April 14, 2023

La cour d'appel de Rabat a rendu son verdict concernant le viol de l'enfant de Tifelt : 20 et 10 ans de réclusion criminelle pour les trois accusés. La sentence réhabilite le pouvoir discrétionnaire de la magistrature bafoué en 1ière instance par une peine légère de 2 ans ferme — Omar M. Bendjelloun (@OMBendjelloun) April 14, 2023

Bravo à toutes ces femmes qui ont exprimé leur colère devant la cour d'appel de Rabat, pour protester contre les jugements de la honte qui ont été rendus dans l’affaire de la fillette de #Tifelt. Espérons que la justice réexaminera ses décisions en appel! pic.twitter.com/al0G7iTcx1 — Moroccan Outlaws 490 (@MoroccanOutlaws) April 6, 2023

Toujours dans le domaine de la justice, Dr Tazi et son épouse resteront en prison. C’est ce qu’a décidé le juge d’instruction au regard des accusations d’escroquerie, faux et usage de faux et traite humaine.

Le gouvernement annonce l’exonération de TVA sur des produits importés et destinés à l’agriculture. L’efficacité de cette mesure est remise en question par de nombreux internautes.