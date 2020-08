© Copyright : DR

Des milliers de citoyens se sont ressemblés, hier, samedi 1er août, dans plusieurs quartiers de la ville d’Agadir pour célébrer «Boujloud», ce rite folklorique observé chaque année juste après l'Aïd Al-Adha. Leur geste irresponsable, et grave, a entraîné une vague d'indignations.

Alors que le pays enregistre depuis ces dernières semaines une forte hausse des cas de contamination au coronavirus, avec une augmentation du nombre de morts, des citoyens semblent n’avoir cure des consignes sanitaires ainsi que des multiples appels des équipes médicales, en première ligne dans la lutte contre le virus, au même titre que les autorités.

Ainsi, à Agadir, la célébration d’un rite ancestral, qui n’avait pas lieu d’être cette année, a donné lieu des scènes révoltantes qui ont énormément indigné les internautes sur les réseaux sociaux.

Dans plusieurs enregistrements qui circulent sur la Toile, on voit des milliers de personnes agglutinées, paraissant baigner dans la joie et le bonheur, sans se soucier aucunement des conséquences de leur geste irréfléchi sur leur propre santé et celle des autres.

Les images se passent de tout commentaire. Elles renseignent sur le degré d’immaturité de certains, inconscients de leurs actes, de leurs faits et gestes, et pouvant causer bien des dégâts.