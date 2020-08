© Copyright : DR

Alors que les autorités ont interdit tout rassemblement, terrain fertile à la propagation du coronavirus, au cours de la soirée de Achoura, hier samedi 29 août 2020 au Maroc, de nombreux récalcitrants en ont décidé tout autrement. Résultat: un chaos généralisé dans certains quartiers. Les images.

Malgré la hausse des cas de contamination au Covid-19 et des décès liés à cette pandémie, certains continuent de n’en faire qu’à leur tête, et à risquer leur vie et celle de leurs proches. La soirée d’hier, samedi 29 août, à l’occasion des festivités liées à Achoura, en a apporté une nouvelle preuve.

Rassemblements publics en tous genres, feux de camps (Chouala) en pleine voie publique, attroupements d’adultes et d’enfants, utilisation de pétards… De nombreux récalcitrants ont fait fi des mesures entrant dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. En toute irresponsabilité.

Résultat, un chaos généralisé dans de nombreux quartiers des grandes villes du Maroc, comme à Casablanca et Rabat. La preuve en images, recueillies par les journalistes de ChoufTV, Kifache, Le7 et Hespress.

Les autorités compétentes se sont mobilisées pour réprimander les contrevenants et éviter tout débordement lié à ces «festivités» ainsi que la violation des mesures préventives prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété dans l'ensemble du pays.

De nombreux éléments des forces de l’ordre ont été blessés lors de ces interventions.