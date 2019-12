Vidéos. Festivités de Noël: musulmans et chrétiens partagent la bûche "M'hebba" à travers le royaume

Célébration et partage, hier, dimanche 22 décembre, dans le royaume. A Oujda, Tanger, Essaouira, Rabat, Salé, Marrakech, Fès et Mohammedia, musulmans et chrétiens se sont réunis pour partager la traditionnelle bûche de noël, rebaptisée «Bûche M’hebba». Le360 était parmi eux, à Fès et Mohammedia.

À l’occasion de la fête de Noël, les jeunes bénévoles des associations réunies sous le label «Morocco l’ghed»* ont pris l’initiative, ce dimanche 22 décembre, d’aller partager la bûche de Noël, rebaptisée «Bûche M’hebba», avec des chrétiens (en particulier des jeunes subsahariens), dans les églises d'Oujda, Tanger, Marrakech, Fès, Essaouira, Rabat, Salé et Mohammedia. Cet évènement a été marqué par de grands moments de joie et d’émotion, aussi bien de la part des musulmans que des chrétiens. Voici les valeurs prônées par la "Mhebba", une bûche de Noël spécialement créée Essaouira, des larmes de joie ont coulé, à Mohammedia, le père Julien et l’imam Mustapha ont allumé ensemble un cierge pour la paix, à Fès, une sœur, qui vit au Maroc depuis 45 ans, a confié n’avoir jamais connu cela. Ces jeunes et moins jeunes, qui ont saisi l’occasion des festivités de Noël pour se réunir avec leurs frères chrétiens, et s'unir à eux dans leurs célébrations, ont prouvé que le Maroc est, et a toujours été, une terre d’accueil, de coexistence fraternelle et pacifique entre les religions. *Le Label Morocco l’Ghedd est un réseau associatif regroupant Marock’Jeunes à Marrakech, Oriental Leaders à Oujda, Marocains Pluriels et les 109 à Casa, Par-Delà les Remparts à Fès, Moga’Jeunes à Essaouira, Hip-Hop Family à Rabat, Carrefour des Cultures Urbaines à Salé, Jeunes Culturois à Tanger, etc.

Par Mehdi Heurteloup