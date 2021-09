Vidéo. Voici ce qu’attendent les habitants de Dakhla des nouveaux membres des conseils régionaux et communaux

Un habitant de Dakhla s'exprime sur ses attentes vis-à-vis des élus.

Plusieurs habitants de Dakhla sont animés de l’espoir de voir les membres des conseils régionaux et communaux, fraîchement élus, mobilisés auprès de la population afin de répondre à leurs besoins et attentes et plaider leurs causes.

Le 8 septembre dernier, les Marocains ont été appelés aux urnes à l'occasion d'un triple scrutin: législatif, municipal et régional. L’enjeu était de taille. A Dakhla, les habitants ont répondu présents, espérant ainsi que les nouveaux élus adopteront une politique de proximité avec les citoyens, tout en promouvant le développement de la région. Rencontrés sur place par Le360, les habitants n’ont pas caché leurs attentes. "Nous espérons que les nouveaux élus vont honorer leurs engagements. Ils doivent représenter le plus exactement possible les aspirations des électeurs et agir pour l'intérêt local. Nous avons besoin d’une véritable rupture avec le passé", explique Saâd Adnk, un des citoyens de Dakhla. "Nous comptons sur les nouveaux élus pour que des actions concrètes soient prises afin de développer davantage notre région. Dakhla est une ville agréable qui mérite plus d’infrastructures", souligne, pour sa part, Hassan Haliba, un autre habitant. El Khattat Yanja du PI rempile à la présidence du conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab "Dakhla est un pôle socio-économique émergent. Elle recèle également plusieurs atouts touristiques indéniables qui lui permettent de s'imposer comme une destination de choix sur le marché. (...) Je félicite les nouveaux conseils élus et je leur souhaite plein succès dans leur nouvelle et importante mission", fait savoir Fayçal Kourti. De son côté, Khattat Amane, un autre habitant de Dakhla, confirme que les attentes de la population de la région vis-à-vis des conseils, fraîchement élus, sont grandes, tout en rappelant qu’elle représente un véritable pôle d'attractivité économique et touristique grâce à ses énormes atouts et potentiels.

Par Souilme Bouaamoud