Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Ennakhil a organisé un atelier de formation, afin d’élaborer un plan d’action pour lutter contre la violence sexuelle en milieu scolaire. Compte rendu.

En partenariat avec le projet «DAAM» pour le développement de la capacité organisationnelle des associations de la société civile, et avec le soutien financier de l’ambassade britannique au Maroc, l’association Ennakhil a organisé, en début de semaine, un atelier de formation et d’accompagnement au profit des membres du bureau régional de la Fédération des associations des parents d’élèves (région Marrakech-Safi).

Cet atelier, qui a connu la participation de 20 personnes représentant les structures de la fédération au niveau régional, s’inscrit dans le cadre du projet «Contribuer à l’amélioration des droits et des services pour les filles victimes de violences sexuelles en milieu scolaire dans la ville de Marrakech».

«Cette formation vise à doter les cadres des différentes associations de parents et de tuteurs des élèves et les représentants de la fédération, des mécanismes de plaidoyer sur les questions inhérentes à la violence en milieu scolaire, notamment à l’égard des filles», déclare Othmane Jnati, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Cadi Ayyad.

Hassan Naji, responsable des projets au sein de l’association Ennakhil a indiqué, pour sa part, «que l’objectif principal du projet est de lutter contre la banalisation du phénomène et d'inciter tous les partenaires à se mobiliser pour mettre fin à toutes les formes de violences en milieu scolaire».

Les participants vont transmettre les données et les connaissances acquises lors de cet atelier au reste des représentants des associations actives dans le même domaine, en vue de favoriser leur qualification et de les doter de ces mécanismes.