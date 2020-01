© Copyright : Le360

Sous l'impulsion de la princesse Lalla Meryem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), une plateforme dédiée aux femmes et filles en situation de vulnérabilité a été mise en place depuis mercredi 29 janvier.

Intitulée "Kolonamaak" (nous sommes tous avec toi), cette plateforme de l'UNFM se veut un centre d'écoute et d’accompagnement pour améliorer les conditions des femmes en vue "de protéger leurs droits contre toute violation”. Les victimes recevront notamment des conseils sur les possibilités d’emploi, de formation ou de création d’entreprise ou de projets générateurs de revenus aux niveaux local et régional.

Le lancement de cette plateforme a eu lieu à Rabat en présence notamment de la ministre de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, et du procureur général du Roi près la Cour de Cassation et président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui.