Dans le cadre de la campagne internationale annuelle d’activisme contre la violence faite aux femmes et filles, l’association Ennakhil de Marrakech a organisé, vendredi 11 décembre, une rencontre régionale avec ses partenaires pour présenter sa contribution. Compte rendu en son et en images.

Depuis plus de 22 ans, l’association Ennakhil de Marrakech offre aux femmes et aux filles victimes de violence un espace d’écoute et de soutien, avec notamment l’aide de ses partenaires institutionnels et civils.

Dans les locaux de l’association, une rencontre régionale a eu lieu vendredi 11 décembre, dans le cadre de la campagne mondiale des 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles, menée par les Nations unis.

Les intervenants régionaux représentaient plusieurs domaines, notamment la justice, l’enseignement et les organisations de la société civile.

«Depuis sa création en 1997, l’association Ennakhil travaille toujours avec ses partenaires dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles et dans le renforcement de la culture de l’égalité dans la société en général. En 1998, notre centre d’écoute a vu le jour et, depuis, plus de 18.000 femmes ont été accueillies dans ledit centre», indique Zakia Mrini, présidente de l’association.

Les femmes victimes de violence sont écoutées et orientées. Elles bénéficient également d’une consultation juridique et d’une aide psychologique. «Cette prise en charge permet aux victimes de retrouver une meilleure estime de soi, pour pouvoir supporter la douleur causée par cette violence.

Parallèlement, il y a l’accompagnement juridique, c’est donc un travail d’équipe», explique Brahim Mellali, psychothérapeute.

Depuis 2018, l’association travaille sur deux grands projets intitulés: «combattre la violence dans les écoles» et «contribuer à l’amélioration des droits et des services pour les filles victimes de violences sexuelles en milieu scolaire».