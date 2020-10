© Copyright : Le360

Les fortes rafales de vent qui ont touché plusieurs régions du Maroc, ce mardi 20 octobre, ont apporté avec elles de la poussière rouge qui a coloré le ciel de Casablanca. Les explications de Lahoucine Youabed, de la Direction de la météorologie nationale.

Depuis 14 heures, le ciel de Casablanca est rouge et poussiéreux. Le temps est chaud et le vent souffle très fort. La Direction de la météorologie nationale (DMN) avait mentionné dans un bulletin spécial que de fortes rafales allaient s'abattre sur plusieurs régions du Maroc et vont se poursuivre jusqu'à 20 heures.

Contacté par Le360, Lahoucine Youabed, responsable de communication à la DMN, explique qu'une tempête de sable, qui souffle depuis la région de Benguerir et de Marrakech, est à l'origine de cette charge poussiéreuse couleur ocre. "Les vents forts ont amené la poussière. C'est annonciateur de pluie", ajoute la même source.

Notre source souligne aussi qu'il y aura de la pluie à partir de la nuit du mercredi 21 octobre et que celle-ci va concerner plusieurs villes dans le nord, le centre et dans l'Oriental.