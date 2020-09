© Copyright : Le360

"Annasr" ("La Victoire"), est une école primaire située dans le village de Shoul, à 30 kilomètres au nord-est de Rabat. Un établissement modèle, sur tous les plans. L'expérience est à généraliser. Reportage.

Lors de cette rentrée scolaire de l'année 2020-2021, dans cette région, ce sont quelques 480 élèves du monde rural qui ont commencé hier, mardi 8 septembre, à se rendre en classe, par étapes, Covid-19 oblige, après une absence de près de six mois à cause du confinement obligatoire de la,population, suite à l'instauration de l'état d'urgence sanitaire.

Dès les premiers pas à l'intérieur de l’établissement, le visiteur n'a aucun mal à constater la qualité de la construction de cette école de Shoul, construite autour d'un paysage verdoyant.

Alors que les élèves sont dirigés, tour à tour, vers leur classe, le directeur de cet établissement, Abdelaziz Belcaïd, décline fièrement les deux atouts dont dispose l'école qu'il dirige: celle-ci est équipé de matériel éco-responsable, et compte un internat qui accueille 100 élèves, issus de familles dont les parents sont démunis.

Sur les visages des élèves, on pouvait lire toute leur joie de retrouver leur école, et leur ferme volonté d'apprendre et de réussir, a constaté Le360.

"C'est une école amie de l’environnement, dont l'énergie provient de plaques photo-voltaïques. Les espaces verts sont arrosés par un système de goutte-à-goutte, alimenté par un puits", a expliqué le directeur, qui annonce que son école vient d'être récompensée en recevant un prix décerné par la Fondation Mohammed VI pour l'environnement.

Côté pédagogie, Abdelaziz Belcaïd explique que les élèves poursuivent une scolarité exemplaire.

"Nous faisons tout pour leur assurer les meilleurs moyens d'un enseignement approprié", a-t-il dit. Et d'émettre le voeu que l'ensemble du Royaume soit doté d'écoles d'un même niveau.