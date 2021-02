© Copyright : Le360

Lieu où se côtoient calme, pureté et tranquillité, la source Boutboukalt, dans la province de Tiznit, offre un moment de détente privilégié. Mais ce ne sont pas les seuls atouts de cette magnifique source, à découvrir dans ce périple enrichissant.

Située à l’Arbâa Ait Ahmed, à quelque 70 kilomètres de Tiznit et à 100 km d’Agadir, la source Boutboukalt se situe au cœur d'un parc naturel où seul le ruissellement de l’eau vient rompre le calme qui y règne. Si son débit, estimé à 150 litres par seconde, alimente le barrage Youssef Ben Tachfine, l’un des plus grands de la région Souss-Massa, c’est bien la beauté de la nature qui attire les visiteurs.

Entre amis ou en famille, les promeneurs s’y offrent une journée de décontraction et de lâcher-prise, en préparant le tajine qu'ils dégusteront dans cette nature préservée. Et la bonne humeur ambiante poussera plusieurs d'entre eux à entonner, en chœur, quelques chansons et même à esquisser des pas de danse.

Rencontré sur les lieux, Rachid, un jeune Gadiri, estime que "la source Boutboukalt reste parmi les plus beaux endroits du Royaume bien qu’elle ne soit pas connue de grand monde".

"C’est un lieu idéal pour s’offrir une véritable bouffée d’oxygène", ajoute-t-il, regrettant cependant que les responsables locaux ne lui accordent pas l’intérêt qu'elle mérite.

En plus d’une végétation dense, la région abrite un vieux souk local. Ce qui contribue à en faire une destination prisée tant des riverains que des habitants des régions avoisinantes. Femmes et hommes, petits et grands viennent y passer de vrais moment de détente.

Mais si les responsables sont appelés à renforcer les infrastructures de base et à aider les associations locales qui opèrent pour le développement local, les usagers du parc, dont certains peuvent être négligents, doivent, quant à eux, rester vigilants afin de préserver ce beau petit bout de paradis.