Le plus grand Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Afrique du Nord sera bientôt opérationnel. Les travaux de cet immense projet ayant nécessité un investissement de 1,3 milliard de dirhams sont en cours d’achèvement. Le360 s’est rendu sur place.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en particulier et le Maroc en général seront bientôt dotés d’un important centre hospitalier. Il s’agit du plus grand CHU d'Afrique du Nord.

Situé dans la région de Gzenaya, cet immense projet a nécessité un investissement de plus de 1,3 milliard de dirhams. L'établissement est doté d’une capacité de 800 lits.

Plus de 1.200 ouvriers, de même que les responsables chargés de gérer les travaux, sont à pied d’œuvre, pour que cet immense projet soit fin prêt avant la fin du mois d'octobre, et soulage ainsi les hôpitaux de la région.

Des sources sur place ont affirmé à Le360 que les travaux ont atteint 94%. «Ce qui est de bon augure, surtout en cette période de crise sanitaire», souligne-t-on.

Le CHU de Tanger a accueilli la semaine dernière d’importants équipements médicaux, dont un scanner de haute qualité technologique, importé d’Allemagne, ainsi que d’autres appareils de pointe.

Une bonne nouvelle pour les citoyens du nord du Royaume, les patients et tous ceux qui ont des proches malades. Ils n’auront plus à se déplacer très loin pour se faire soigner ou rendre visite à leurs parents hospitalisés. «Une fierté aussi pour le Maroc qui se dote d’un CHU des plus modernes», se réjouit-on.