Bonne grosse soupe à base de pois ou de fèves séchées, arrosée d'huile d'olive, et avec une pincée de cumin... La bissara est, à l’approche de l’hiver, le plat qui "cale" et qui réchauffe par excellence. A Tanger, où c'est une spécialité, Le360 est parti à la rencontre de ses amateurs. Reportage.

Très populaire dans le Nord du Maroc, où c'est l'une des spécialités, mais aussi partout ailleurs au Maroc, la bissara, consommée sur le pouce, sur une table couverte d'un ciré en plastique, est très appréciée des Marocains, mais aussi, ô surprise, de touristes de passage.

De nombreux adeptes de la bissara se retrouvent ainsi pour partager leur passion à la forêt de Rmilat, où le café La Terrasse les accueille. Autour d'un bon bol fumant, ils profitent aussi du cadre naturel époustouflant et de la vue imprenable sur le détroit de Gibraltar, où l'océan Atlantique et la mer Méditerranée se rencontrent.

«La bissara, elle nous rend fou. Les plats populaires marocains sont très bons et ici le cadre est magnifique», s’exclame Mohamed Al-Shamri, un Saoudien.

La bissara, ou bayssar comme on l'appelle dans le nord du Maroc, est une soupe à la recette basique, dont Tangérois, Tétouanais, Chefchaounis, comme l'ensemble des habitants du nord du Royaume raffolent. Cette purée de fèves ou de pois séchés, plus ou moins épaisse, agrémentée de cumin, de paprika et d'un filet de (bonne) huile d'olive, devient ainsi, à l’approche de l’hiver, la star des mains engourdies par le froid et des estomacs qui ont bien besoin d'être calés.