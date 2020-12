© Copyright : DR

Sidi Ifni, dans la région de Guelmim-Oued Noun, l’oasis Ougoug constitue un espace écologique unique en son genre dans le royaume, qui regorge d’importantes potentialités agricoles et touristiques ainsi que d’espaces verts. Mais le tableau n’est pas aussi rose. Visite guidée.

Dans la commune rurale Imi N’fast de Sidi Infi, située à quelque 12 kilomètres de Guelmim, l’oasis Ougoug ne passe pas inaperçue. S’étendant sur 34 hectares, cet espace agricole dispose d’importantes ressources en eau.

De plus, c’est l’un des rares oasis où ce côtoient l’arganier et diverses cultures, comme nous l’explique El Hassan Khribet, chercheur et acteur associatif. Ce dernier affirme que cet espace écologique unique, l’un des plus vieux remontant à plus de 8 siècle, est le seul dans la région Guelmim-Oued Noun qui peut se prévaloir d’une telle abondance d’eau.

C’est cette abondance d’eau qui fait de l’Oasis Ougoug une zone agricole par excellence, permettant aux habitants de se nourrir et d’alimenter les souks avoisinants.

«Nous cultivons près de 90% des fruits et légumes qui se trouvent sur les marchés du pays», affirme Brahim Hammadi, un agriculteur de la région.

Cependant, le tableau n’est pas complètement rose. Car, comme nous l’explique Mustapha Rmiti, un jeune habitant de la région, l’oasis a besoin d’une prise en charge de la part des responsables. En effet, les crues abondantes lors de la saison hivernale causent d’importantes inondations qui portent un coup à cette richesse.

Des acteurs de la société civile tirent la sonnette d’alarme. Ils estiment que les autorités doivent intervenir rapidement en adoptant une politique participative, associant les habitants de la région.