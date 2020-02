© Copyright : DR

Propriétaire d’une gargotte à Settat, un homme a été filmé ramassant des chats errants par dizaines près de l’université Hassan 1er. Dénoncé par les étudiants et les professeurs à des associations, une pétition est en cours de lancement pour l’ouverture d’une enquête.

Des habitants de Settat ont-ils mangé à leur insu des sandwichs au chat? Depuis des semaines, la question taraude les étudiants et le personnel de l’université Hassan 1er de Settat.

Ceux-ci se disent très étonnés du comportement suspect que le propriétaire d’une gargotte près de ce campus universitaire a adopté envers les chats errants.



L’homme est accusé d'avoir capturé des chats, par dizaines, sur le campus. Une action qu'il aurait, selon ceux qui l'ont observé, répétée quasiment tous les jours, et qui est à l'origine de rumeurs liant le comportement étrange de cet homme à son activité de restaurateur.

Vendrait-il de la viande hachée de chat aux clients de sa gargotte?

Contacté par Le360, ce restaurateur, du nom de Hssina Bouklij, nie en bloc les accusations portées contre lui: "je ramasse les chats pour les emmener dans des souks où ils peuvent facilement se nourrir. Il m’est difficile de gérer autant de chats qui viennent s’installer dans mon snack", explique-t-il, affirmant qu’il s’est déjà adressé aux services d’hygiène, qui lui auraient donné l’autorisation de déplacer les félins.

Autre son de cloche de la part de la présidente de l’association Mira pour la protection des animaux et de l’environnement, qui affirme que le restaurateur lui aurait déclaré qu’il égorgeait les petits chatons.

"Je les égorge, en quoi cela vous regarde?", aurait-il lancé à cette militante lors d’un échange téléphonique.

"Une action judiciaire sera bientôt entreprise contre cet homme. Plusieurs associations étrangères nous soutiennent pour l’ouverture d’une enquête. Elle pourra affirmer ou infirmer toutes ces rumeurs et aboutira également à connaître le sort de ces animaux", explique Anass, trésorier de l'association Mira.

Alors que les militants de l'association Mira n'ont pas encore porté plainte, le restaurateur a, quant à lui, a déjà porté plainte contre l’auteure de la vidéo actuellement diffusée sur les réseaux socioaux.

Une fonctionnaire de l'université Hassan 1er de Settat l’avait en effet filmé en train de placer dans des paniers des chats errants qu'il avait capturés. Hssina accuse cette femme de diffamation, et demande réparation pour le préjudice matériel et moral subi.

Photo de la plainte déposée par Hssina Bouklij, restaurateur du snack de l'Université Hassan 1er à Settat, contre la fonctionnaire qui l'a filmée en train de transporter des chatons.

Interviewée par Le360, Wafa, l’auteure de cette vidéo, affirme qu’elle s'est simplement contentée de filmer le comportement étrange de ce restaurateur.

"Je n’ai même pas pris en vidéo son visage, je me suis contentée de filmer les chatons et j’ai partagé ces images avec l’association Mira. Ces chats, je leur donnais à manger tous les jours, avant de les voir disparaître à cause de ce monsieur", explique-t-elle.

Selon les dires de plusieurs étudiants, des cas d’intoxication ont été enregistrés à l’université, chez des personnes qui ont mangé dans la gargotte de Hssina.

"J’ai moi-même eu mal à l’estomac plusieurs fois après avoir mangé chez lui", affirme Wafa.

S'inspirant d'un précepte religieux, la loi en vigueur au Maroc interdit la consommation et la vente de viande provenant d’animaux carnivores. Des punitions sévères sont réservées aux personnes coupables de ce délit.