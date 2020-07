© Copyright : DR

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre les membres du personnel d'un hôpital en train de danser avec des patients atteints du Covid-19, alors qu'ils sont censés respecter les consignes sanitaires. La séquence a été filmée à l’hôpital de campagne près de la Forêt diplomatique de Tanger.

La vidéo, montrant des agents en charge du nettoyage et de la stérilisation de l’hôpital de campagne installé près de la Forêt diplomatique, à Tanger, en train de danser aux côtés de personnes malades du Covid-19 est actuellement en train de faire le tour de la Toile, ce dimanche 26 juillet 2020.

Selon les sources contactées par Le360, l’enregistrement est authentique et date d’il y a 18 jours. On y voit ces agents de nettoyage partageant un moment de franche décontraction qui laisse pantois. D’autant qu’il y a, à leurs côtés, des personnes atteintes du virus qu'ils ne sont pas censés approcher de très près.

Dans cette même vidéo, on voit ces personnes impliquées dans leurs tâches quotidiennes, portant leurs tenues de protection. Mais les patients, eux, ne portent pas de masque et se permettent le luxe de s’exposer torse nu, tout en fumant des cigarettes et, peut-être, «autre chose» et de danser sur le rythme d'une musique rap.

Nos sources précisent qu'une enquête a été ouverte à ce sujet. Précisons enfin que le personnel incriminé n'est constitué ni de médecins ni d'infirmier-ères, mais d'agents de nettoyage, en charge de la stérilisation dans cette structure hôspitalière, où sont actuellement pris en charge 523 patients atteints du Covid-19.