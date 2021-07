Le rapport sur la direction du médicament et de la pharmacie présenté devant la commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentant, ce mercredi 7 juillet 2021.

Le rapport de la mission exploratoire sur la direction du médicament et de la pharmacie a été présenté ce mercredi 7 juillet 2021, lors de la réunion de la commission des secteurs sociaux relevant de la chambre des représentants. En voici les grandes lignes et les principales recommandations.

La commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants s’est réunie ce mercredi 7 juillet 2021. L'heure était à la présentation du rapport de la mission exploratoire sur la direction du médicament et de la pharmacie, relevant du ministère de la Santé, et sa situation financière et administrative.

Comme l’a rappelée la députée Leila Ahkim, chargée de présenter le résumé du rapport, cette mission a repris le même diagnostic établi en 2015 lors de la dernière mission exploratoire sur le même sujet.

Dans ses recommandations de l’époque, cette mission parlementaire avait proposé la création de l’agence nationale du médicament et des produits pharmaceutiques.

Sept ans plus tard, cette même proposition est réitérée par la mission exploratoire qui s’est achevée il y a quelques jours à peine: fin juin 2021. «Cette agence devra remplacer la direction du médicament dont l’architecture et l’organigramme ainsi que les prérogatives et le mode de gouvernance devraient entièrement être revus», déclare Leila Ahkim.

La mission exploratoire de 2021 a également dénoncé, à l'instar de celle de 2015, le non-respect de la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.

Faciliter l’accès au médicament à des prix raisonnables pour l’ensemble des Marocains, favoriser l’industrie pharmaceutique locale via, entres autres, la fabrication des médicaments génériques, revoir toutes les lois concernant l’industrie pharmaceutique, revoir les autorisations de renouvellement octroyées aux laboratoires pharmaceutiques, font partie des recommandations phares du rapport de cette mission exploratoire.